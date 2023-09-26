Спікер парламенту Канади подав у відставку: все, що відомо про скандал з ветераном СС "Галичина"

ТСН.ua зібрав все, що відомо про скандал, який виник після запрошення до парламенту Канади 98-річного українця Ярослава Гуньки, ветерана дивізії СС "Галичина".

Спікер Палати громад Канади (нижня палата канадського парламенту) Ентоні Рота оголосив про відставку.

Про це передає CTV News.

"З важким серцем повідомляю депутатів про свою відставку з посади голови Палати громад", – сказав Рота. Його рішення інші депутати підтримали аплодисментами.

Ентоні Рота втрапив у скандал після запрошення 98-річного ветерана дивізії СС "Галичина" Ярослава Гуньки на виступ Володимира Зеленського минулого тижня.

Політик представив Гуньку як "борця за незалежність України проти росіян" і "канадського героя, і ми дякуємо йому за всю його службу".

Присутність Ярослава Гуньки у канадському парламенті призвела до політичного скандалу.

У понеділок, 25 вересня, Рота вибачився перед Палатою громад, наполягаючи на тому, що рішення запросити Гуньку, виключно його особиста ініціатива, за яку він несе відповідальність.

"Я особливо хочу принести свої глибокі вибачення єврейським громадам у Канаді та в усьому світі. Я приймаю повну відповідальність за свої дії", – зазначав політик.

Як передає ВВС-Україна, Канадська єврейська організація CIJA заявила про "глибоке занепокоєння" щодо вітання "ветерана нацистської дивізії". Організація вважає, що підрозділ, в якому служив українець, нібито брав участь у геноциді євреїв, хоча насправді підтверджень цьому немає.

Обурення Польщі

Польща теж вирішила втрутитися – посол Польщі в Канаді Вітольд Дзельський зажадав вибачень за появу в канадському парламенті 98-річного ветерана дивізії "Галичина" Ярослава Гуньки.

А міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек заявив, що "вжив заходів" для екстрадиції Ярослава Гуньки

"Зважаючи на скандальні події в канадському парламенті, пов’язані з вшануванням у присутності президента Зеленського члена злочинного нацистського формування SS Galizien, я вжив заходів щодо можливої ​​екстрадиції цієї людини до Польщі", – йдеться у дописі Чарнека у соцмережах.

Як передає СВС, міністр юстиції та генеральний прокурор Канади Аріф Вірані заявив, що не може коментувати дії Чарнека, тому що жодного запиту про екстрадицію не надходило до нього, і ніхто з польського уряду не звертався до нього.

Що відомо про Ярослава Гуньку

Ярослав Гунька народився у с. Урмань (Тернопільська обл.). 1943 року добровольцем вступив до лав дивізії "Галичина". Рятуючись від рук радянської влади, виїздить до Європи. Спочатку оселяється у Великій Британії, а у 1954 р. переїжджає до Канади.

Ярослав Гунька в першому ряду посередині / Фото: forward.com

Є активним учасником українських організацій в Канаді. Почесний громадянин м. Бережани (Тернопільська обл.).

Ярослав Гунька у канадському парламенті / Фото: The Canadian Press

Що відомо про дивізію "Галичина"

Дивізія СС "Галичина" була створена нацистами з українців для боротьби проти Червоної армії у 1943 році. Нюрнберзький трибунал і так звана комісія Дешена, створена в Канаді у 1980-х роках, не підтвердили причетності "дивізійників" до голокосту і воєнних злочинів. У висновку комісії наголошувалося, що усі члени дивізії пройшли перевірку перед еміграцією до Канади.

У 2022 році Верховний суд України визнав, що символіка дивізії "Галичина" не належить до нацистської.