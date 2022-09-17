Спікер парламенту Вірменії на тлі конфлікту з Азербайджаном упіймав Путіна на брехні

Голова Національних Зборів Республіки Вірменія заявив, що не Росія, а США зіграли вирішальну роль у припиненні вогню під час недавнього загострення на кордоні з Азербайджаном.

Спікер вірменського парламенту Ален Симонян фактично звинуватив у брехні президента РФ Володимира Путіна, який раніше заявив, що Москва відіграла провідну роль у локалізації конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

“Найбільшим автором зупинки останніх подій були США”, – сказав голова вірменського парламенту, якого цитують місцеві ЗМІ.

За його словами, свій вклад у приборкання конфлікту внесли також Франція та Росія, однак вирішальна роль належить саме Сполученим Штатам.

Симонян також нагадав, що між Вірменією та Росією існує договір про дружбу та взаємну допомогу, тож, за його словами, вірменська сторона очікувала більш відчутних дій, а не заяв.

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Голова парламенту заявив, що обурений провокаційними заявами на адресу вірменської влади в ефірі російських телеканалів: “Я чесно не розумію, що це за стратегія і яку мету переслідує”.

Відповідаючи на запитання про візит спікера палати представників США Ненсі Пелосі до Єревану, Симонян зазначив, що вона їде на його запрошення. На його думку, рішення відвідати Вірменію є оцінкою демократичної ситуації в країні з боку Вашингтона. Симонян подякував їй за те, що вона не скасувала заплановану раніше подорож.

"Її візит до Вірменії матиме велике значення саме з точки зору безпеки", - сказав спікер парламенту.

Нагадаємо, після опівночі у вівторок, 13 вересня, підрозділи збройних сил Азербайджану розпочали інтенсивний обстріл вірменських позицій з артилерії та великокаліберних гармат.

Організація договору колективної безпеки, до якої входить, зокрема, Росія, після екстреного засідання утрималася від військового втручання у збройний конфлікт між Азербайджаном та Вірменією.

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