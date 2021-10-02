Спікера грузинського парламенту оштрафують через неправильну маску на виборчій дільниці

На захисній масці була символіка провладної партії.

Під час виборів до місцевих органів влади, які відбуваються в Грузії в суботу, 2 жовтня, голова грузинського парламенту Каха Кучава прийшов на виборчу дільницю у захисній масці із символікою партії “Грузинська мрія”, порушивши заборону агітації.

Про це повідомляє портал “Грузія онлайн” з посиланням на брифінг у ЦВК Грузії.

У Центральній виборчій комісії підтвердили, що голова парламенту порушив правила агітації, і повідомили, що голова комісії буде діяти в рамках закону.

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Відповідно до закону, агітація на виборчій дільниці у Грузії карається штрафом в розмірі 2 тисяч ларі (близько 670 доларів).

Спікер парламенту пояснив свій вчинок поспіхом та неуважністю. “Я дійсно не звернув уваги на те, яку надів маску. Факт, що це було порушенням. Знаю, що буде відповідне реагування і, як я розумію, мені доведеться заплатити штраф”, - заявив Кучава.

Місцеві ЗМІ також повідомляють, що в масці з символікою партії на виборчій дільниці з'явився також кандидат в мери Тбілісі від провладної “Грузинської мрії”, ексфутболіст Каха Каладзе. У ЦВК Грузії поки не оголосили про це порушення.

Нагадаємо, що голова правлячої у Грузії партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе переконаний, що Міхеіл Саакашвілі, якого заарештували правоохоронці, повернувся у країну, щоб здійснити державний переворот.

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