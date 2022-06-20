Спільна акція Китаю та Казахстану: політолог пояснив відповідь Токаєва Путіну щодо так званих “ДНР” і “ЛНР”

Вперше лідер країни СНД так відверто говорив із Путіним.

Те, що 17 червня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у присутності російського президента Володимира Путіна заявив про невизнання державності так званих “ДНР” та “ЛНР”, не лише принизило очільника Кремля, але й показало, хто став першим з лідерів країн СНД противником путінської імперської політики.

Про це розповів політолог і публіцист Андрій Піонтковський під час марафону телеканалу "Freeдом".

Піонтковський також наголосив на тому, що окрім РФ, Казахстан має ще одного міцного сусіда.

"У Токаєва є ще один сусід, крім путінської Росії. Не випадково у своєму дуже жорсткому виступі він дав відсіч президенту РФ по всіх пунктах. Токаєв кілька разів зривався на позицію Китаю", - зазначив експерт.

Політолог додав, що президент Казахстану - людина, яку за масштабом абсолютно не можна порівнювати з лідерами Талібану або так званих "ДНР", "ЛНР".

"Я думаю, що цей виступ - спільна акція Китаю та Казахстану і він говорив від імені цих двох країн, висловлюючи неприйняття військової авантюри Путіна та його імперської позиції. Це поворотний пункт. Вперше лідер країни СНД так відверто говорив із Путіним. Вони всі так думають, включаючи Лукашенка, який 15 років звивається. Токаєв сказав тверде "ні" як імперській політиці Путіна загалом, так і військовій авантюрі в Україні.

Казахстанський Telegram-канал ORDA раніше звернув увагу, що про призупинення відвантаження нафти оголосили одразу після виступу президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва на економічному форумі у Петербурзі, де він заявив, що не визнаватиме "незалежність" псевдореспублік на Донбасі.

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