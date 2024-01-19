Спільна Балтійська лінія оборони: Латвія, Литва та Естонія зміцнюють східний кордон НАТО

Три країни Балтії підтвердили свою рішучість посилити підтримку України через коаліції та спільно працювати щодо розвитку таких коаліцій. Також буде продовжено навчання українських військових.

Латвія, Литва та Естонія підписали угоду про створення Балтійської лінії оборони для зміцнення східного кордону НАТО.

Про це стало відомо під час засідання Комітету міністрів оборони країн Балтії, йдеться у повідомленні Міноборони Латвії.

Керівники військових відомств Латвії, Литви та Естонії підписали угоду про створення Балтійської лінії оборони для зміцнення східного кордону НАТО. Разом з міністрами оборони Естонії Ханно Певкуром, а також Литви (Арвідас Анушаускас) і Латвії (Андріс Спрудс) вирішено розпочати створення Балтійської лінії оборони.

За заявою міністра оборони Латвії Андріса Спрудса, ця ініціатива істотно посилить у військовому відношенні можливості країн Балтії щодо захисту своїх кордонів для забезпечення затримки та блокування пересування потенційного супротивника.

"Це буде спільний проєкт країн Балтії, який також допоможе у рамках оборонних планів НАТО", - заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

За планом очільників Міноборони розроблять та розгорнуть на зовнішньому кордоні НАТО і Євросоюзу в Балтії різні стримувальні засоби.

Під час зустрічі міністри оборони також підкреслили, що має бути посилений потенціал ППО як найважливішого компонента оборони Балтійського регіону.

Під час підготоки до саміту НАТО у Вашингтоні, міністри оборони країн Балтії під час зустрічі висловили одностайну підтримку вступу України до НАТО та Євросоюзу, а також додатково наголосили на необхідності цілеспрямованого посилення протиповітряної оборони НАТО в регіоні.

В Ризі 18-19 січня відбулося засідання Комітету міністрів оборони країн Балтії, в якому взяли участь Андріс Спрудс (Латвія), Арвідас Анушаускас (Литва) та Ханно Певкур (Естонія).

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін одержимий ідеєю відновлення Російської імперії. Тому громадяни Латвії мають бути готові до гібридної війни, заявив напередодні президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

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