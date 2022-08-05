Спільна боротьба проти тероризму, "нова сторінка" у відносинах та зерно: про що Путін та Ердоган говорили понад 4 години

У п'ятницю, 5 серпня, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган прилетів до Сочі на переговори із російським президентом Володимиром Путіним.

Однією з головних тем була експорт українського зерна, який вдалося розблокувати за активної участі Туреччини. Інші питання, які обговорювалися – часткова оплата російського газу в рублях, АЕС "Аккую" та ситуація в Сирії.

Про це повідомляють турецькі ЗМІ, російські засоби масової пропаганди та сайт Кремля.

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Переговори тривали понад 4 години за закритими дверима. На сайті Кремля опублікували вступні промови президентів перед початком зустрічі. Зокрема зазначається, що турецький лідер перед зустріччю з Путіним заявив: "Вірю, що ми відкриємо нову сторінку у наших турецько-російських відносинах. Це стосується й енергетики, це особливо стосується "зернового коридору" через Чорне море, де ми зробили кроки".

Видання Financial Times повідомляє, що Ердоган високо оцінив результативність зустрічі у питаннях політики, економіки та торгівлі.

За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, президенти за підсумками перемовин ухвалили спільну заяву. Зокрема, у ній сказано, що потрібно повністю виконувати стамбульські угоди, "включаючи безперешкодний експорт російських зерна, добрив та сировини для їхнього виробництва".

Також, як йдеться у заяві, Ердоган та Путін провели всебічні консультації, спрямовані на збільшення обсягу торгівлі між двома країнами відповідно до встановлених цілей та на збалансованій основі, розвитку відносин в економічній та енергетичній галузях у рамках взаємності, а також довгострокову співпрацю в таких секторах, як транспорт, торгівля, сільське господарство , промисловість, фінанси, туризм та будівництво.

Як пише турецьке видання Anadolu, президенти РФ та Туреччини за підсумками розмови домовился боротися з усіма "терористичними організаціями в Сирії".

"Президент Ердоган і Путін підкреслили свою тверду прихильність до суверенітету, територіальної цілісності та національної єдності Лівії. Наголосивши на важливості проведення вільних, справедливих і заслуговують на довіру виборів на основі якомога ширшого консенсусу серед лівійців, два лідери знову заявили про свою підтримку політичного процесу, що проводиться під егідою ООН", - пише турецьке ЗМІ.

Нагадажаємо, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган прилетів до Сочі, де провів переговори із російським колегою Володимиром Путіним.

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