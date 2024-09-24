Спільні тактичні навчання армії РФ і військових з Лаосу: Мережу розсмішило відео з імітацією пострілів

Учасникам навчань не видали навіть холостих набоїв.

Під час спільних з РФ навчань солдатам з Лаосу на полігоні Сергіївський у Приморському краї довелося імітувати стрільбу.

Відео зі спільних тактичних навчань ЗС РФ і військовослужбовців з Лаосу оприлюднили в соцмережі "Х" (колишній Twitter).

Міноборони РФ також виклало відео навчань, після чого його поширили й прокремлівські Telegram-канали.

Видеоклип от учение, в което военните симулират стрелба с гласовете си



Това е руско-лаоското учение "Ларос-2024", което се провежда на полигона "Сергеевски" в Приморския край

Всъщност защо трябва да се учи войниците да стрелят. По-добре е да ги оставят да крещят на бойното поле. pic.twitter.com/Fs7dzbyWDI — Тодор Цветанов (@comrealiti) September 23, 2024

На відео солдати бігають полігоном, голосом імітуючи стрільбу з автоматів.

"Відеоролик навчань, на яких військові голосом імітують стрільбу. Йдеться про російсько-лаоські навчання "Ларос-2024", які проходять на полігоні Сергіївський у Приморському краї. Власне, навіщо солдатів вчити стріляти. Краще нехай вони кричать на полі бою", — зазначив автор публікації.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін "боїться" Курської операції. Український президент зазначив, що саме наша держава розпочала раптову операцію через розвідувальні дані, які свідчать про те, що Росія готувалася здійснити свій наступ на північну Сумську область України.

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