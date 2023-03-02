Спільної заяви не буде: дві країни заблокували декларацію щодо війни в Україні на саміті G20

"Велика двадцятка" - один з не багатьох майданчиків де ще приймають кремлівську делегацію.

На саміті G20 не вдалося дійти згоди щодо війни в Україні. Повномасштабна війна, яку веде Кремль проти нашої держави, була головною темою зустрічі. Фінальне комюніке не вдалося ухвалити, бо його заблокували країна-агресорка та Китай. Також на полях саміту відбулася перша від початку активних бойових дій в Україні зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Про що говорив американський представник та як ставляться лідери "Великої двадцятки" до російської агресії?

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Перед самітом "Великої Двацдятки" поліція забирає поодиноких протестувальників-тибетців, що вийшли на протест біля посольства КНР проти приїзду китайської делегації. До Індії представники найпотужніших економік світу приїхали обговорити найважливіше питання останнього року - війну в Україні", - йдеться у репортажі з Нью-Делі.

На полях саміту зявляєтсья російський міністр Сергій Лавров. "Велика Двадцятка" - один з не багатьох майданчиків де ще приймають кремлівську делегацію. Напруга відчувається у повітрі, адже більшісь лідерів вільного світу не визнають російської агресії. Навіть премєр-міністр Індії Нерендра Моді, який приймає в себе гостей, визнає, що знайти компроміс буде надзвичайно важко.

"Ми збираємось у час глибоких глобальних розбіжностей. Як міністри закордонних справ, цілком природно, що на ваші дискусії впливає геополітична напруга сьогодні. Ми всі маємо свої позиції та свій погляд на те, як цю напруженість слід вирішити", - зазначив Моді.

Хоча спочатку цього не було у планах, ле на полях саміту уперше за рік відбувається зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена та мінстра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Востаннє вони бачилися в Женеві. Тоді Блінкен намагався вкотре вмовити моску відмовитися від своїх агресивних планів.

Розмова цього разу, як для переговорів між двома країнами, примітно коротка - лише 10 хвилин. Але за цей час Блінкен устиг довести росіянам віч-на-віч, що Америка підтримуватиме Україну до останнього, закликав звільнити увязненого громадянина США Пола Вілана та повернутися до договору про нерозповсюдження ядерного озброєння. Про те, хто має йти на поступки у цій війні, Блінкен заявить на зустрічі із представниками Узбекистану днем раніше.

"Тепер ми всі знаємо просту істину. Що війна може закінчитися завтра. Вона може закінчитися сьогодні. Якщо президент Путін так вирішить. Він почав це і він може це зупинити. Це настільки просто. Ніхто не повинен упускати з уваги той факт, що у нас є агресор. І у нас є жертва. І ставити між ними знак дорівнює, зокрема і припущення хто більше відданий миру, я вважаю глибоко неправильним", - зазначено в повідомленні.

Як не докладала зусиль Індія до пошуку компромісу по завершенню першого дня зустрічі G20 на рівні міністрів закордонних справ, погодити фінальне комюніке не вдалося. Нерозв'язаним лишилося питання війни в Україні. Коли більшість держав-членів виступили рішучим і єдиним фронтом із засуджепння агресії і зажадали виведення російських військ, Росія та Китай виступили проти.

Міністр закордонних справ Індії у коментарях журналістам пояснив, що підсумкової декларації не ухвалили з огляду на кардинально різні погляди на проблему війни в Україні окремих країн, а у місцевій пресі розбіжності назвали запеклими.

Додамо, що державний секретар США Ентоні Блінкен вже зазначав, що не бачить свідчень того, що РФ готова розпочати змістовні дипломатичні зусилля, щоб зупинити війну в Україні.

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