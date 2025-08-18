Трамп і Путін під час зустрічі на Алясці / © Associated Press

Президент Трамп і російський диктатор Путін не домовилися про припинення вогню в Україні під час зустрічі на Алясці. Але погодилися в одному: вони обидва зневажають Джо Байдена.

Про це йдеться в матеріалі журналіста The New York Times Пітера Бейкера, який вів репортаж з Аляски.

Журналіст зауважує, що і Трамп, і Путін звинуватили Байдена у війні в Україні, незважаючи на те, що саме російський диктатор наказав своїм військам вторгнутися до свого сусіда та продовжує санкціонувати удари по цивільних цілях.

«Було, м’яко кажучи, незвично бачити, як чинний американський президент приєднується до іноземного диктатора, звинуваченого у воєнних злочинах, на сцені в Анкориджі, щоб розкритикувати колишнього американського президента», — розмірковує Бейкер.

На його думку, це підкреслило, що Трамп, з його дедалі більш авторитарними схильностями, у певному сенсі знаходить більше спільної мови з репресивним лідером Росії, ніж з лідерами власної країни.

Автор зауважує, що Трамп досі ніколи публічно не висловлювався так різко про російського диктатора, як він це робить з великою регулярністю про Байдена — або, якщо на те пішло, про колишнього президента Барака Обаму і навіть, меншою мірою, колишнього президента Джорджа Буша-молодшого.

«У цьому плані Путін також має схожі погляди. Він давно плекав образи на Буша та Обаму, часто висловлюючи свою невдоволення під час інтерв’ю та зустрічей тим, як, на його думку, вони погано до нього ставилися, коли були при владі. Путін, який мав справу з п’ятьма американськими президентами протягом чверті століття свого перебування при владі, дійшов висновку, що всі вони більш-менш схожі в ігноруванні російських проблем… — всі, крім Трампа», — пише журналіст.

Водночас, автор підкреслив схильність Путіна знаходити способи підіграти цінностям та марнославству своїх іноземних колег. За його словами, Путін давно демонструє вміння адаптуватися до особливостей людини з іншого боку столу і знаходить способи завоювати прихильність, коли це відповідає його інтересам.

Журналіст пригадав, що коли Путін приймав Строуба Толботта, спеціаліста з питань Росії, який обіймав посаду заступника державного секретаря президента Білла Клінтона, він особливо згадав Федора Тютчева та Володимира Маяковського, російських поетів, яких Толботт вивчав у Єльському та Оксфордському університетах.

Коли Буш, людина, відома своєю глибокою вірою, вперше зустрівся з Путіним, людиною, яка не відома своєю глибокою вірою, у Любляні, у 2001 році, росіянин справив глибоке враження на американця, розповівши історію про хрестик, який його мати подарувала йому в дитинстві.

Знаючи, що Ангела Меркель, тодішня канцлерка Німеччини, боїться собак після того, як її одного разу вкусили, Путін привів свого чорного лабрадора на зустріч у 2007 році та дозволив йому обнюхувати свою гостю. Меркель вважала це грою влади та пізніше написала, що Путін «насолоджувався ситуацією».

Заява Путіна в п’ятницю була саме тим, що хотів почути Трамп. Він почав називати російську агресію «війною Байдена», а не «війною Путіна».

Нагадаємо, Трамп і Путін зустрічалися на Алясці 15 серпня. Переговори тривали три години, але домовленості про припинення вогню не вдалося досягти.