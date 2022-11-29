Список на 14 сторінок: Росія просить в Індії понад 500 видів товарів для ключових галузей економіки

Санкції обмежують здатність Росії підтримувати роботу життєво важливих галузей промисловості, тому Москва просить Індію про допомогу.

Москва надіслала Індії список із понад 500 товарів для потенційних поставок, включаючи запчастини для автомобілів, літаків і поїздів.

Про це інформує Reuters з посиланням на власні джерела.

Незрозуміло, скільки товарів зрештою буде експортовано та в якій кількості, але джерело в індійському уряді заявило, що запит був незвичайним за своїм обсягом. Список товарів, необхідний Росії, займає майже 14 сторінок.

Російські авіакомпанії відчувають гостру нестачу запчастин, оскільки майже всі літаки - іноземного виробництва. Для них Росія просить доставити 41 товар, включаючи компоненти шасі, паливні системи, системи зв'язку та системи пожежогасіння, рятувальні жилети та авіаційні шини.

Москва просить в Індії про постачання деталей автомобільних двигунів, такі як поршні, масляні насоси та котушки запалювання. Також є запит на бампери та ремені безпеки.

Також у списку були сировина для виробництва паперу, паперових пакетів і споживчої упаковки, а також матеріали та обладнання для виробництва текстилю, включаючи пряжу та барвники

Крім того у списку налічується близько 200 позицій для металургічної галузі.

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Протягом десятиліть Росія була найбільшим постачальником військового обладнання до Індії та четвертим за величиною ринком збуту для індійської фармацевтичної продукції.

Але враховуючи стрімке зростання закупівель російської нафти, високий рівень поставок вугілля та добрив з РФ, Індія шукає способи відновити торговий баланс. За словами джерела видання, Індія сподівається збільшити свій експорт майже до 10 млрд доларів протягом найближчих місяців завдяки російському списку запитів.

Тим не менш деякі індійські компанії не бажають експортувати в Росію через побоювання потрапити під санкції Заходу і відсутність ясності щодо платежів.

Нагадаємо, що Індія не приєдналася до західних країн і не запровадила санкції. Натомість, різко збільшила закупівлі російської нафти, що пом’якшило впливу західних санкцій на РФ.

Раніше політичний експерт Максим Джигун заявив, що на G20 Володимир Зеленський зміг достукатись до Індії та Китаю і переконати їх у меншій підтримці Путіна.

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