Співачка померла під час концерту, спіткнувшись об сукню та вдарившись головою – відео 18+

Вона виступала у будинку для літніх людей.

У Китаї співачка померла під час концерту, спіткнувшись об сукню та вдарившись головою об сцену.

Про це повідомляє NTK.

31-річна вокалістка виступала у Чунціні у будинку для літніх людей на святкуванні 90-річчя його мешканця, коли сталася трагедія.

Жінка заспівала дві пісні, перш ніж спіткнутися об своє вбрання. Вона вдарилася головою і залишилася нерухомою на сцені.

Неназвана жінка припинила дихати і співробітники намагалися реанімувати її на очах у шокованого натовпу.

Працівники шоу робили їй компресійний масаж грудної клітки, доки вона лежала під прожекторами.

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Її доправили до найближчої лікарні китайського мегаполісу, але попри всі зусилля медиків, її не вдалося врятувати.

Раніше того дня виконавиця жалілася на погане самопочуття. Для встановлення точної причини смерті буде проведено розтин.

Нагадаємо, у США застрелили друга Джастіна Бібера — відомого 32-річного репера Кріса Кінга. Того фатального дня виконавець приїхав до міста Нешвілл, аби виступити на фестивалі.

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