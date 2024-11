Співачку застрелили і викинули з гастрольного автобуса після концерту – фото

У Перу молода співачка була смертельно поранена під час подорожі зі своїми музикантами.

Про це повідомляє Need To Know.

Талія Манріке Кастільйо щойно закінчила виступ з оркестром братів Герреро, коли шестеро злочинців у капюшонах увірвалися до їхнього автобуса. 27-річна дівчина спробувала сховатися в туалеті, але була застрелена і викинута з автобуса.

Гітарист Анхель Мего розповів, що вона була важко поранена і залишилася лежати на дорозі. Через годину її перевезли до найближчої лікарні, але вона, на жаль, померла.

У Талії, яка також була студенткою, залишилася дев'ятирічна дитина. Вона повинна була закінчити навчання в листопаді цього року.

Талія Кастільйо / Фото: @HnosGuerrero

Оркестр, в якому Талія була вокалісткою, сформувався лише два місяці тому. Вони прямували до Чиклайо, в Перу, після заходу в Багуа-Гранде, Сан-Мартін. Все минуло чудово, поки шестеро чоловіків не почали стріляти по автобусу, що змусило водія зупинитися.

Талія Кастільйо / Фото: @HnosGuerrero

Інцидент стався на шосе в провінції Багуа-Гранде, регіон Амазонас.

Окрім непоправної втрати молодої співачки, злочинці викрали музичні інструменти, мобільні телефони, електронну барабанну установку, ноутбуки та інші речі.

Національна поліція розпочала розслідування з метою встановлення місцеперебування винних.

Нагадаємо, зірку Instagram білку Пінат піддали евтаназії після анонімних скарг. Незвичайна тваринка мала понад 751 000 підписників.

Читайте також: