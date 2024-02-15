"Співчуття до нацистів у Росії немає і не буде": Путін зробив цинічну заяву про відносини з Україною

Кремлівський диктатор заявив, що РФ "боротиметься з будь-якими проявами крайнього націоналізму та нацизму".

Співчуття до нацистів у Росії немає і не буде. Росія боротиметься з будь-якими проявами крайнього націоналізму та нацизму.

Про це заявив президент країни-агресорки Росії Володимир Путін у розмові з робітниками "Уралвагонзаводу", передає російйське пропагандистське агентство ТАСС.

"А щодо нашого ставлення до України, до українського народу, я багато разів про це говорив зовсім недавно. Я думаю, що переважна більшість громадян Росії такі підходи поділяє. З будь-якими проявами крайнього націоналізму, нацизму ми, звісно, боротимемося. Захищатимемо людей наших, які там живуть", – заявив кремлівський диктатор.

Нагадаємо, Путін шкодує, що не розпочав повномасштабну війну в Україні раніше.