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Співмешканець підло скористався безпам’ятством жінки: вона вийшла з коми і розповіла страшну правду

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Співмешканець підло скористався безпам’ятством жінки: вона вийшла з коми і розповіла страшну правду

Фото: pixabay.com

Росіянку госпіталізували з важкими травмами голови нібито через дзеркало, яке впало на неї.

28-річна москвичка Олена перестала відповідати на телефонні дзвінки та повідомлення своєї матері ще на День закоханих, 14 лютого. Її співмешканець Зелімхан спочатку пояснював таку  поведінки нездужанням жінки, яка нібито злягла з температурою.

Про цей випадок повідомляє Telegram-канал Baza.

Коли схвильована мати змусила співмешканця Олени показати їй доньку на відеозв’язку, то побачила, що та  не розуміє, що відбувається, а її очі дивляться в різні боки. Коли мати викликала до доньки “швидку”, Зелімхан повідомив медикам, що на співмешканку упало важке дзеркало.

У лікарні в Олени виявили важкий забій мозку та інші внутрішньочерепні травми. Лікарям вдалося врятувати Олену, проте після операції вона впала в кому і вийшла з неї тільки наприкінці березня. 

Увесь цей час Зелімхан, користаючись із безпам’ятства жінки, жив у неї вдома та розплачувався її карткою. 

Прийшовши до тями, дівчина відразу розповіла, що співмешканець її сильно побив.

Як виявилось, хлопець уже давно розпускав руки. Від жовтня минулого року Олена тричі просила поліцію допомогти, але щоразу отримувала відмови. Через побиття дівчина постійно ходила до травмпунктів, проте вигнати Зелімхана зі своєї ж квартири у неї ніяк не виходило.

Тепер співмешканець нарешті виселився і кудись зник — його розшукує поліція.

Нагадаємо, раніше популярний російський блогер і сімейний психолог Сатья Дас, який проводить семінари з психології та роздає поради подружнім парам, під час семінару у Великому Новгороді вдарив жінку.

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Дата публікації
Перегляди
1006
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