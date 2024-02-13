"Співпраця з ФСБ": Служба безпеки викликала співголів партії "Російський союз Латвії"

Служба безпек Латвії оцінює інформацію щодо співпраці Жданок та "Російського союзу Латвії" з російськими спецслужбами.

Служба безпеки Латвії (VDD) викликала до себе співголів партії "Російський союз Латвії" - депутата Європарламенту Тетяну Жданок і Мирослава Митрофанова після появи інформації про те, що Жданок співпрацює з ФСБ.

Про це повідомляє LSM.

У повідомленні вказується, що Жданок прибула із запізненням на пресконференцію, пояснивши, що її викликали до VDD.

Вона не може розкривати текст розмови зі слідчими, оскільки підписала відповідний документ.

Також повідомляється, що у п'ятницю у VDD викликали співголову Російського союзу Латвії Мирослава Митрофанова. Він заявив, що його викликали на "розмову", а не в межах якогось процесу.

Наразі Служба безпек Латвії оцінює інформацію щодо співпраці Жданок та "Російського союзу Латвії" з російськими спецслужбами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський парламент розпочав розслідувати звинувачення щодо депутатки від Латвії Тетяни Жданок, яку підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що у Польщі за шпигунство на військову розвідку Росії засудили білоруса та росіянина.

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