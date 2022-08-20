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"Співпраця з РФ – це самогубство для бізнесу": Подоляк про відміну Wizz Air рейсів з Москви

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"Співпраця з РФ – це самогубство для бізнесу": Подоляк про відміну Wizz Air рейсів з Москви

Фото: wizzair.com

Напередодні Wizz Air оголосила про призупинення рейсів з Москви до Абу-Дабі через критику.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи рішення європейського лоукостера Wizz Air про призупинення відновлення рейсів з Москви в Абу-Дабі, наголосив, що кожна європейська компанія має пам'ятати: співпраця з РФ – це самогубство для бізнесу.  

Про це він написав у Twitter.

"Циніки з Wizzair вирішили, що кров тисяч українців не пахне, але приємно пахнуть російські рублі на рейсах з Москви. Але раптом побачили, що підтримка варварів – це не прибуток, а знищена репутація. Кожна єврокомпанія має пам'ятати: співпраця з РФ – це самогубство для бізнесу", - написав Подоляк в Twitter.

Нагадаємо, європейська бюджетна авіакомпанія Wizz Air призупинила плани з відновлення польотів з Москви до Абу-Дабі на тлі зростаючої критики.

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