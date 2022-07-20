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Співпрацював з неонацистом, а тепер став "денацифікатором": нові подробиці з життя диктатора Путіна

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Співпрацював з неонацистом, а тепер став "денацифікатором": нові подробиці з життя диктатора Путіна

Фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін під час служби в КДБ співпрацював з одним з лідерів німецького неонацистського руху 1980-х років Райнером Зонтагом.

Неонацист був інформатором Путіна та активно співпрацював з майбутнім диктатором. 

Про це пише видання Atavist. 

Путін в СРСР працював у п'ятому управлінні КДБ, яке займалося боротьбою з "ідеологічними диверсіями" за допомогою вербування інформаторів серед противників режиму. Приїхавши до Німеччини, він почав займатися взаємодією з одним із підрозділів східнонімецької поліції під кодовою назвою К1, яка відповідала за розслідування політичних справ.

Путін допоміг одному з лідерів німецького неонацистського руху 1980-х років Райнеру Зонтагу виїхати з окупованої СРСР НДР до демократичної ФРН. 

Там Зонтаг очолив неонацистський рух та став інформатором майбутнього російського диктатора. Наразі невідомо, яку інформацію неонацист передавав своєму куратору. Після падіння Берлінської стіни Зонтаг повернувся до східної Німеччини, де продовжив займатись формуванням неонацистської ідеології. Проте в 1991 році його вбили під час сутички з місцевими сутенерами. 

Нагадаємо, Путін наказав росіянам пити іван-чай замість Coca-Cola

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