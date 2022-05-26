"Співпрацював з Україною": у Росії до 13 років засудили військового за шпигунство

"Співпрацював з Україною": у Росії до 13 років засудили військового за шпигунство

У Росії військовослужбовця звинуватили державній зраді та в шпигунстві на користь України: йому присудили 13 років ув'язнення.

Старшого лейтенанта Руслана Артикова затримали ще 2019-го. Він нібито виконував завдання Головного управління розвідки Міноборони України. Майже три роки Артиков перебував у СІЗО.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Російська ФСБ затримала військового, бо їй стало відомо, що він нібито збирав дані для Головного управління розвідки українського Міноборони. Зокрема, йшлося про відомості військового характеру щодо Збройних сил Росії, "витік яких за кордон міз завдати шкоди обороноздатності держави".

Військовий суд позбавив Артикова звання старшого лейтенанта та засудив до 13 років. Покарання він відбуватиметься у виправній колонії суворого режиму.

Засідання суду відбувалося у закритому режимі. Після нього повідомили, що підсудний зізнався у скоєному та визнав свою провину. До слова, поки вирок не набув чинності.

Руслан Артиков 1991 року народження. Він був контрактником і служив у 175-й бригаді управління Південного військового округу. Місцем його дислокації було місто Аксай Ростовської області.

Як повідомлялося, у Росії матерям строковиків з крейсера "Москва" пропонують визнати синів "померлими внаслідок катастрофи".

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