Співпраця Епштейна зі спецслужбами Росії: ексдепутат Держдуми РФ прокоментував

Джеффрі Епштейн / © Мін'юст США

Американський фінансист і сексуальний злочинець Джеффрі Епштейн, нові документи у справі якого нещодавно оприлюднені Мін’юстом США, міг співпрацювати з російськими спецслужбами, але навряд чи був завербованим агентом.

Таку думку висловив ексдепутат Держдуми РФ, опозиційний до Кремля політик Ілля Пономарьов в ефірі телеканалу «Київ24».

«Зрозуміло на сто відсотків: там де секс-трафік, тобто постачання сексуальних послуг, там буде Росія», — зауважив він.

За словами Пономарьова, постачання дівчат для сексуальних послуг у Росії перебуває «під дахом» криміналітету та спецслужб, що в Росії, зрештою, одне й те ж.

На його думку, саме тому російські спецслужби могли налагодити контакт з Епштейном.

«Компромат усі спецслужби полюбляють збирати самостійно. Без якихось зовнішніх посередників. Тобто відстежувати, інформацію отримувати, хто там до чого залучений, може самим зробити якісь цікаві фото, щоб потім це використовувати. Але щоб Епштейн був безпосередньо російським агентом, тут є величезний сумнів», — прокоментував Ілля Пономарьов.

Нагадаємо, колишній керівник російського напряму британської розвідки MI6 Крістофер Стіл припустив, що Джеффрі Епштейна міг завербувати ще радянський КДБ для участі в масштабній операції з компрометації та шантажу представників західних еліт.