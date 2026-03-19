Війна на Близькому Сході

Ізраїль завдав авіаудару по іранських кораблях у Каспійському морі після отримання розвідувальної інформації про перевезення ними з Росії безпілотників та військового обладнання.

Про це повідомляє ізраїльське видання Maariv з посиланням на арабську версію The Independent.

Удару було завдано в районі іранського порту Анзалі. За інформацією джерел, кілька військових кораблів зазнали серйозних пошкоджень.

ЗМІ стверджують, що до п’яти великих суден було знищено, а ще одне пошкоджено.

За непідтвердженою офіційно інформацією, Ізраїль розглядає цей епізод як перший випадок дій своїх ВПС у цьому регіоні.

Іранські джерела підтверджують, що удар міг бути пов’язаний із витоком інформації про характер вантажу. За їхніми словами, на борту справді були дрони та технології, призначені для посилення військового потенціалу.

Співпраця Ірану та Росії: що відомо

Як раніше повідомляло видання The Wall Street Journal, Москва передає Тегерану компоненти для безпілотників, зокрема системи зв’язку, навігації та наведення. Крім того, російські фахівці діляться досвідом застосування дронів, накопиченим під час війни проти України.

Зокрема, йдеться про модернізацію безпілотників типу Shahed-136, покращення точності, стійкості до радіоелектронної боротьби та ефективності під час масованих атак.

За оцінками західних розвідок, подібні технології вже дозволили Ірану підвищити точність ударів по об’єктах США та їхніх союзників у країнах Перської затоки.

Експерти зазначають, що тактика застосування дронів — перевантаження систем ППО перед ракетними ударами — багато в чому повторює підхід, який Росія використала в Україні.

Попри відсутність формального військового союзу Москва та Тегеран продовжують поглиблювати взаємодію у сфері безпеки, регулярно обмінюючись технологіями, досвідом та розвідувальною інформацією.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія передала Ірану дрони типу «Шахед», які Тегеран вже використав для ударів по американських базах та країнах Близького Сходу.

Раніше повідомлялося, що Росія фактично відмовилася від будь-якого нейтралітету й заявляє про підтримку Ірану в його протистоянні зі США та Ізраїлем.