Співробітниця в'язниці закрутила роман із вбивцею: чим все закінчилося

У Шотландії жінка, яка мала близькі стосунки із ув'язненим, потрапила до тюрми після того, як її зловили на контрабанді кокаїну та iPhone.

Про це повідомляє Daily Star.

Гізер МакКензі працювала у в'язниці, коли познайомилася із Заком Малавіном, який наразі відбуває довічне ув'язнення за вбивство чоловіка, якого він зарізав на очах у свого сина в парку у Глазго.

Незважаючи на страшну історію, вона змогла встановити з ним тісний зв'язок. Згодом, зав'язався між ними роман.

Під час звичайного обшуку однієї з камер співробітники виявили схованку з контрольованими наркотиками, новий iPhone та SIM-картку. Під час обшуку телефону було знайдено повідомлення МакКензі, в яких обговорювалося питання про постачання наркотиків до в'язниці та оплату за її послуги.

За час роботи у закладі вона встигла зробити це шість разів. У неї вдома була знайдена коробка з 2 500 фунтів стерлінгів готівкою, а також схованка зі шприцами, стероїдами, кокаїном та бензокаїном.

"Хоча переважна більшість наших співробітників дотримуються найвищих стандартів поведінки, ми завжди пильно стежимо за будь-якою потенційною корупцією в наших установах", — заявив після суду представник тюремної служби.

Нагадаємо, у США вчительку старшої школи зі штату Вісконсін засудили до трьох місяців в'язниці за неналежні стосунки з 17-річним учнем.

Новини світу: у Франції затримали українського моряка через виявлені на облавку наркотики

Читайте також: