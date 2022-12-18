Співробітникам російських компаній "Газпром" та "Роснефть" заборонили виїжджати за кордон

Заборона "неофіційна" і стосується також їхніх родичів, включно з дітьми
Співробітникам російських нафтогазових компаній "Газпром" та "Роснефть" заборонили виїжджати за межі країни.
Про це повідомляють Українські новини, з посиланням на російські ЗМІ.
"Нам заборонили поїздки за кордон, будь-які. Наслідки не озвучили. Але ми ж розумні", – розповіло джерело у "Газпромі".
Повідомляється, що людям заборонили виїжджати навіть на відпочинок у Туреччину чи на лікування. Нововведення стосується значної частини співробітників центрального офісу держмонополії РФ.
Інформацію про заборону на виїзд не оголошували офіційно, а довели адміністративним ланцюжком.
"Виїхати не можна навіть на лікування, не те що у відпустку. Люди незадоволені", – описав співрозмовник настрій у компанії.
Багато співробітників вже купили собі путівки на відпочинок та забронювали готелі, про те тепер потрібно все скасовувати.
Стежити за забороною буде служба безпеки "Газпрому". В окремих випадках керівництво вирішуватиме індивідуально, чи можна дозволити виїхати за кордон співробітнику.
Таке саме правило почало діяти у компанії "Роснефть", де керівники навіть підписали додаткову угоду, згідно з якою вони не можуть виїжджати за кордон без дозволу.
Із чим пов'язане таке рішення, ніхто пояснити не може.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 21-річний росіянин намагався виїхати до Грузії, його звинуватили у спробі вступити до легіону ЗСУ "Свобода Росії".
Також ми інформували, що в Росії посиляться репресії після набуття змін до закону про "іноземних агентів".
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