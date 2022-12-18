Співробітникам російських компаній "Газпром" та "Роснефть" заборонили виїжджати за кордон

Заборона "неофіційна" і стосується також їхніх родичів, включно з дітьми

Співробітникам російських нафтогазових компаній "Газпром" та "Роснефть" заборонили виїжджати за межі країни.

Про це повідомляють Українські новини, з посиланням на російські ЗМІ.

"Нам заборонили поїздки за кордон, будь-які. Наслідки не озвучили. Але ми ж розумні", – розповіло джерело у "Газпромі".

Повідомляється, що людям заборонили виїжджати навіть на відпочинок у Туреччину чи на лікування. Нововведення стосується значної частини співробітників центрального офісу держмонополії РФ.

Інформацію про заборону на виїзд не оголошували офіційно, а довели адміністративним ланцюжком.

"Виїхати не можна навіть на лікування, не те що у відпустку. Люди незадоволені", – описав співрозмовник настрій у компанії.

Багато співробітників вже купили собі путівки на відпочинок та забронювали готелі, про те тепер потрібно все скасовувати.

Стежити за забороною буде служба безпеки "Газпрому". В окремих випадках керівництво вирішуватиме індивідуально, чи можна дозволити виїхати за кордон співробітнику.

Таке саме правило почало діяти у компанії "Роснефть", де керівники навіть підписали додаткову угоду, згідно з якою вони не можуть виїжджати за кордон без дозволу.

Із чим пов'язане таке рішення, ніхто пояснити не може.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 21-річний росіянин намагався виїхати до Грузії, його звинуватили у спробі вступити до легіону ЗСУ "Свобода Росії".

Також ми інформували, що в Росії посиляться репресії після набуття змін до закону про "іноземних агентів".

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