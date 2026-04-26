Співробітник університету намагався отруїти колегу через підвищення

У США співробітника лабораторії звинуватили у спробі отруєння колеги після тривалого конфлікту, пов’язаного з роботою та кар’єрним зростанням.

Як передає Oddity Central, йдеться про 41-річного Макото Куроду, який працював в Університеті Вісконсину в Медісоні.

За даними слідства, він зізнався, що підмішав небезпечні хімічні речовини у воду свого колеги.

Куроді інкримінують створення загрози безпеці та фальсифікацію побутового продукту з наміром нашкодити іншій людині. За версією правоохоронців, він додав у пляшку з водою параформальдегід і хлороформ.

Підозрюваний і потерпілий, якого у матеріалах справи позначено ініціалами Т.М., працювали разом від 2017 року в Інституті досліджень грипу. Спочатку їхні стосунки були дружніми, однак з часом погіршилися.

Інцидент почав розкриватися 4 квітня, коли Т.М. помітив дивний смак у воді зі своєї пляшки та одразу виплюнув її. Згодом інші співробітники також звернули увагу на неприємний запах.

Через декілька днів чоловік відчув різкий запах, що виходив від його лабораторного взуття, після чого звернувся до поліції. Експертиза зразків підтвердила наявність хлороформу, причому його концентрація була настільки високою, що тест-системи не змогли точно її визначити.

За інформацією слідства, Курода сам зізнався у скоєному — як потерпілому, так і керівництву. Серед мотивів він назвав роздратування через нібито недотримання колегою правил безпеки, а також невдоволення його підвищенням і накопичені особисті претензії.

Чоловік пояснив, що хотів викликати у колеги погіршення самопочуття: суміш у воді, за його задумом, мала спричинити хворобу, а речовини у взутті — подразнення шкіри.

Також підозрюваний повідомив, що шукав інформацію про дозування хімічних речовин за допомогою ChatGPT.

У матеріалах справи зазначається, що Курода вважав свої дії виправданими, стверджуючи, що його колега «заслужив» такі наслідки.

Нагадаємо, як стародавні мая непомітно отруїли самі себе.