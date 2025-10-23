Співробітники похоронного бюро втратили небіжчика і видали сім'ї іншого

Сім’я поховала чужу людину / © Pixabay

У Лос-Анджелесі сім’я подала до суду на похоронне бюро Forest Lawn Covina Hills через заміну тіла.

Про це пише CBS News.

Ошуканими клієнтами бюро стали родичі чоловіка на ім’я Джоуї Еспіносу. З’ясувалося, що співробітники бюро втратили тіло Еспіносу і видали його сім’ї іншого покійника.

Зі слів тітки Еспіносу Лаури Леваріо, цей інцидент справив гнітюче враження на і без того засмучених учасників похорону. До того ж церемонія затьмарилася ще однією драматичною подією. На поминальній службі чоловік Леваріо переніс серцевий напад і потрапив до лікарні.

Forest Lawn Covina Hills назвало подію помилкою планування і запропонувало компенсацію у розмірі 200 доларів. Зазначається, що від початку послуги коштували майже 20 тисяч доларів.

