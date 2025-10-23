ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
1 хв

Співробітники похоронного бюро втратили небіжчика і видали сім'ї іншого

Неприємний інцидент трапився у США — тепер родичі померлого зібралися подати до суду на похоронне бюро.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Сім'я поховала чужу людину

Сім’я поховала чужу людину / © Pixabay

У Лос-Анджелесі сім’я подала до суду на похоронне бюро Forest Lawn Covina Hills через заміну тіла.

Про це пише CBS News.

Ошуканими клієнтами бюро стали родичі чоловіка на ім’я Джоуї Еспіносу. З’ясувалося, що співробітники бюро втратили тіло Еспіносу і видали його сім’ї іншого покійника.

Зі слів тітки Еспіносу Лаури Леваріо, цей інцидент справив гнітюче враження на і без того засмучених учасників похорону. До того ж церемонія затьмарилася ще однією драматичною подією. На поминальній службі чоловік Леваріо переніс серцевий напад і потрапив до лікарні.

Forest Lawn Covina Hills назвало подію помилкою планування і запропонувало компенсацію у розмірі 200 доларів. Зазначається, що від початку послуги коштували майже 20 тисяч доларів.

Нагадаємо, священник розповів, чи можна після похорону прибирати в тій хаті, де був померлий.

Також він розповів, чи обов’язково на похороні цілувати покійника.

Дата публікації
Кількість переглядів
127
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie