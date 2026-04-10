Співробітники посольства США потрапили під удари безпілотників
Атаку на американських дипломатів в Іраку було здійснено в перший день дії угоди про припинення вогню, узгодженої між США та Іраном.
Співробітники посольства США в столиці Іраку Багдаді потрапили під численні атаки безпілотників. Напад на американських дипломатів здійснило підтримуване Іраном місцеве ополчення поблизу міжнародного аеропорту Багдада.
Про це повідомив у п’ятницю, 10 квітня, представник Державного департаменту, передає CNN.
«Ми висловили рішуче засудження уряду Іраку, а також закликали до проведення всебічного розслідування та притягнення винних до відповідальності», — заявив чиновник, додавши, що атаку було здійснено у середу, 8 квітня.
Посадовець Держдепу не уточнив, яке саме ополчення вважається відповідальним за напад. Він зазначив, що весь особовий склад посольства тепер у безпеці.
Посольство США у середу заявило у своєму попередженні про безпеку, що «пов’язані з Іраном іракські терористичні угруповання здійснили кілька атак безпілотників поблизу Центру дипломатичної підтримки та Міжнародного аеропорту Багдада».
Наступного дня заступник державного секретаря Крістофер Ландау викликав посла Іраку в США Нізара Хіруллу, «щоб висловити рішуче засудження урядом США жахливих терористичних атак, здійснених пов’язаними з Іраном ополченнями з території Іраку проти американського дипломатичного персоналу та об’єктів, включаючи засідку на американських дипломатів у Багдаді 8 квітня».
Від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану відбулися десятки нападів на американський персонал та об’єкти в Іраку з боку союзників Ірану.
Перемир’я в Ірані — останні новини
Однак інцидент у середу набув ще більшого значення, оскільки він стався в перший повний день дії угоди про припинення вогню, узгодженої між США та Іраном.
Нагадаємо, у вівторок, 7 квітня, президент США Дональд Трамп заявив, що США призупиняють на два тижні удари по Ірану.
Та вже 8 квітня іранська влада звинуватила США в порушенні угоди про припинення вогню.