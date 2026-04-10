Співробітники посольства США потрапили під удари безпілотників

Посольство США в Багдаді / © Associated Press

Співробітники посольства США в столиці Іраку Багдаді потрапили під численні атаки безпілотників. Напад на американських дипломатів здійснило підтримуване Іраном місцеве ополчення поблизу міжнародного аеропорту Багдада.

Про це повідомив у п’ятницю, 10 квітня, представник Державного департаменту, передає CNN.

«Ми висловили рішуче засудження уряду Іраку, а також закликали до проведення всебічного розслідування та притягнення винних до відповідальності», — заявив чиновник, додавши, що атаку було здійснено у середу, 8 квітня.

Посадовець Держдепу не уточнив, яке саме ополчення вважається відповідальним за напад. Він зазначив, що весь особовий склад посольства тепер у безпеці.

Посольство США у середу заявило у своєму попередженні про безпеку, що «пов’язані з Іраном іракські терористичні угруповання здійснили кілька атак безпілотників поблизу Центру дипломатичної підтримки та Міжнародного аеропорту Багдада».

Наступного дня заступник державного секретаря Крістофер Ландау викликав посла Іраку в США Нізара Хіруллу, «щоб висловити рішуче засудження урядом США жахливих терористичних атак, здійснених пов’язаними з Іраном ополченнями з території Іраку проти американського дипломатичного персоналу та об’єктів, включаючи засідку на американських дипломатів у Багдаді 8 квітня».

Від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану відбулися десятки нападів на американський персонал та об’єкти в Іраку з боку союзників Ірану.

Перемир’я в Ірані — останні новини

Однак інцидент у середу набув ще більшого значення, оскільки він стався в перший повний день дії угоди про припинення вогню, узгодженої між США та Іраном.

Нагадаємо, у вівторок, 7 квітня, президент США Дональд Трамп заявив, що США призупиняють на два тижні удари по Ірану.

Та вже 8 квітня іранська влада звинуватила США в порушенні угоди про припинення вогню.