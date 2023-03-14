Спланована провокація: військовий експерт навів докази спроби навмисного знищення дрона США російським Су-27

У росіян є багатий досвід провокацій без задіяння засобів ураження.

Військовий експерт Олександр Коваленко висловив думку, що зіткнення російського винищувача Су-27 з американським розвідувальним БПЛА MQ-9 Reaper — це спланована провокаційна акція росіян.

Так військово-політичний оглядач Олександр Коваленко прокоментував зіткнення винищувача та БПЛА.

Коваленко зазначив, що у російських військових багатий досвід провокацій без задіяння засобів ураження.

"Ще в радянські часи практикувалися провокаційні й небезпечні дії авіації та кораблів стосовно супротивників. Су-27, не дорогий Су-35 або Су-34, а саме Су-27 пішов на зближення з БПЛА MQ-9, свідомо ставлячи за мету його знищення за допомогою пошкодження гвинта. Скидання палива перед зближенням було обумовлено зменшенням ризику займання й детонації. Це була спланована акція. Так, генерал Гекер може називати такі дії "небезпечними і непрофесійними", але вони якраз були виконані професійно і навмисно. Американський розвідувальний БПЛА вартістю з винищувач був збитий малою, дуже малою ціною. Мету досягнуто", — вважає Коваленко.

Він також передбачає, що США не відреагують на інцидент військовим чином.

"Але ось до чого вони (росіяни - ред.) можуть спонукати Вашингтон під час формування наступного пакету військової допомоги Україні — ось у чому питання. Адже без відповіді цей виклик не залишиться", — додав експерт.

Додамо, що речник Пентагону Патрик Райдер заявив: російський Су-27 зазнав певних пошкоджень під час зіткнення з американським MQ-9 над Чорним морем.

Також командувач ВПС США генерал Джеймс Гекер заявив про небезпечну і непрофесійну дію росіян, що мало не призвела до падіння обох літаків.

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