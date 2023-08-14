Спливли нові подробиці інциденту в Чорному морі: огляд судна "Sukru Okan" міг відбутися у водах Туреччини

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm отримала нову інформацію щодо огляду судна "Sukru Okan" у Чорному морі, згідно з якою огляд міг відбутися вже в територіальних водах Туреччини.

Про це повідомляє InformNapalm із посиланням на свідчення танкера Olvia.

Джерело стверджує, що якщо пізніше догляд "Sukru Okan" і був, то в територіальних водах Туреччини, і тому з танкера Olvia вже цього не побачили.

"І моряки не могли припустити, що росіяни полізуть доглядати судно в територіальних водах однієї з країн НАТО. До того ж курс судно "Сукра Окан" в бік Туреччини змінило за рекомендацією турецького радіоефіру. Тобто на етапі спостереження все мало вигляд, ніби екіпаж "Сукра Окан" проігнорував команди росіян і пішов у турецькі територіальні води", - повідомляє джерело.

В такому разі не зрозуміла реакція самої Туреччини, якщо росіяни все ж таки зупиняли і оглядали судно в їхніх водах примусово.

"Це тягне на міжнародний скандал", — зазначили у InformNapalm.

Нагадаємо, інцидент стався з суховантажним судном "Сукра Окан" під прапором Республіки Палау, що прямував до українського порту в Ізмаїлі. Чорноморського флоту РФ влаштував провокацію із судном. Міноборони Росії заявило, що один з її військових кораблів зробив "попереджувальні постріли" по вантажному судну в Чорному морі після того, як воно не відреагувало на вимогу зупинитися.

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