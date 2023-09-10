Сплутала коханців: жінка на святі випадково "спалилася" на зраді з рідним братом свого чоловіка

В Австралії чоловік випадково дізнався про зраду своєї дружини та рідного брата. Родич чоловіка захворів та попросив його замінити на дитячому святі, а дружина чоловіка, думаючи, що це його брат почала чіплятись до нього.

Про це пише mirror.co.uk

Чоловік, Джейк, погодився переодягнутися клоуном на вечірці з нагоди дня народження. Це сталося після того, як його брат, який спочатку повинен був одягнути костюм, сказав господарям, що почувається надто погано, щоб це зробити. Однак в обмін на добру послугу Джейк, на жаль, дізнався, що його тепер уже колишня дружина має роман з його братом - і правда вийшла на поверхню під час святкування дня народження.

Джейк зателефонував на радіошоу австралійських ведучих Керрі і Томмі, щоб розповісти все про свою скандальну історію, і те, що він сказав, шокувало ведучих і слухачів. Першою ознакою того, що щось не так, стало те, що тепер уже колишня дружина Джейка почала "торкатися і мацати" його, коли він був одягнений як персонаж, думаючи, що це його брат.

Колишня дружина Джейка не мала іншого виходу, окрім як зізнатися, залишивши Джейка наодинці з братом і родиною, які, на диво, зізналися, що вже знали, що відбувалося за його спиною. Виступаючи по радіо, Джейк сказав: "Вона підійшла до мене і почала торкатися мене, обмацувати і вимовляти ім'я мого брата, а коли я зняв маску, у неї просто відпала щелепа. Вона сказала: "Це не твій брат", а я відповів: "Ні, не він".

Тоді жінка розповіла чоловіку про свій роман із його братом і після цього пара розлучилась.

Нагадаємо, дівчинка у свій день народження знайшла коштовний подарунок – діамант вагою 2,95 карата.

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