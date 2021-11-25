Сплутав порошок зі спреєм: Пєсков пояснив "експеримент" Путіна із ревакцинацією

У Путіна виправдалися щодо його слів про вживання "порошку-вакцини".

Президент РФ Володимир Путін отримав вакцину у формі назального спрею від коронавірусу, яку чомусь назвав "порошком", насправді вона - у рідкій формі.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ 25 листопада.

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"Президент мав на увазі, оскільки це був шприц, що це була рідина, яка впорскується в носоглотку і таким чином відбувається вакцинація... Йому зробили і бустерний укол "Супутник Лайт", потім через добу йому зробили вакцинацію цією назальною вакциною", - пояснив Пєсков.

Спікер Путіна додав, що це рідина, "яка розпорошується і вдихається людиною".

"Однозначно йшлося про рідину. Він же сказав, що пирснули шприцом. Ви ж не можете порошок упорснути шприцом", - уточнив він.

Нагадаємо, 22 листопада президент Росії Володимир Путін повідомив, що повторно вакцинувався від коронавірусу. А через два дні він уточнив, що ревакцинувався від коронавірусу подвійною вакциною, другу дозу якої прийняв у вигляді порошку через ніс.