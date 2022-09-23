Спочатку "армія вирішить всі завдання", а потім "вважаю за необхідне провести мобілізацію": як змінилася риторика Путіна за пів року (відео)

Президент РФ на початку війни заявляв, що "спецоперація" йде за планом, однак вже за пів року оголосив "часткову" мобілізацію.

На початку повномасштабного вторгення до України кремлівський диктатор Володимир Путін заявляв, що російські війська зможуть "вирішить всі поставлені перед ними завдання". Однак через півроку висловився вже зовсім інакше і оголосив "часткову" мобілізацію.

Журналісти BBC порівняли риторику Путіна у березні та вересні 2022 року.

"Ні призовників, ні тих, хто призивається на збори — ми нікого не використовуємо і не збираємося використовувати при проведенні цієї "військової операції". Виходжу з того, що наша армія вирішить всі завдання, які стоять перед нею, ні на секунду в цьому не сумніваюся. Про це говорить весь хід "операції". Вона йде просто за планом, за графіком", — заявив Путін під час виступу в березні 2022 року.

У середу, 21 вересня, його риторика повністю змінилася.

"Вважаю за необхідне підтримати пропозицію Міністерства оборони і Генерального штабу про проведення в Російській Федерації часткової мобілізації. Мобілізаційні заходи почнуться сьогодні, з 21 вересня", — заявив Путін.

Нагадаємо, 21 вересня, під час ранкового звернення до народу президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні від сьогодні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.