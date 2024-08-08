Спочатку поховали, тепер "воскресили": пропагандисти показали пораненого "військкора" Поддубного (відео)

Як видно на відео, Поддубний перебуває у вкрай тяжкому стані.
В четвер, 8 серпня, російська пропаганда показала пораненого в Курській області відомого "військкора" Євгена Поддубного, якого напередодні поховала.
Відео пораненого Поддубного опублікували пропагандисти "РИА Новости".
Там заявили, що топпропагандиста доправили до Інституту швидкої допомоги імені Скліфосовського на гелікоптері.
Як видно на відео, Поддубний перебуває у вкрай тяжкому стані. У нього посічене і скривавлено обличчя, перебинтовані руки й голова. Топпропагандист притомний і щось каже лікарям.
Нагадаємо, напередодні, 7 серпня, під час бойових дій на території Курської області РФ під удар дрона потрапив російський топпропагандист, спеціальний кореспондент телеканалів “Росія-24” та “Росія-1” Євген Поддубний.
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