Спочатку поховали, тепер "воскресили": пропагандисти показали пораненого "військкора" Поддубного (відео)

Як видно на відео, Поддубний перебуває у вкрай тяжкому стані.

В четвер, 8 серпня, російська пропаганда показала пораненого в Курській області відомого "військкора" Євгена Поддубного, якого напередодні поховала.

Відео пораненого Поддубного опублікували пропагандисти "РИА Новости".

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Там заявили, що топпропагандиста доправили до Інституту швидкої допомоги імені Скліфосовського на гелікоптері.

Як видно на відео, Поддубний перебуває у вкрай тяжкому стані. У нього посічене і скривавлено обличчя, перебинтовані руки й голова. Топпропагандист притомний і щось каже лікарям.

Нагадаємо, напередодні, 7 серпня, під час бойових дій на території Курської області РФ під удар дрона потрапив російський топпропагандист, спеціальний кореспондент телеканалів “Росія-24” та “Росія-1” Євген Поддубний.

Спочатку поховали, тепер "воскресили": пропагандисти показали пораненого "військкора" Поддубного

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