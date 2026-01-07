"Спочатку стріляємо — потім запитуємо": як армія Данії відреагує на вторгнення у Гренландію

Данський танк Leopard 2A7 / © Associated Press

Міністерство оборони Данії підтвердило існування правила, за яким підрозділи данської армії зобов’язані контратакувати сили вторгнення негайно, не чекаючи на накази.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на відповідь оборонного відомства Данії на запит видання Berlingske.

Данське видання поцікавилося, чи залишатиметься чинним правило 1952 року, яке зобов’язує «спочатку стріляти», а потім «ставити запитання», у разі вторгнення Сполучених Штатів до Гренландії.

Міністерство оборони Данії заявило газеті: «Наказ про запобіжні заходи для військової оборони у разі нападів на країну та під час війни залишається чинним».

Це правило говорить, що у разі вторгнення «атаковані сили повинні негайно розпочати бойові дії, не чекаючи на накази і не запитуючи їх, навіть якщо відповідні командири не знають про оголошення війни чи воєнний стан».

Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп підтвердив свій намір анексувати Гренландію, територію НАТО, яку він вважає важливою для національної безпеки Сполучених Штатів, зокрема, за необхідності за допомогою військової сили.

Його зауваження шокували Данію, яка володіє Гренландією як заморською територією та наполягає, що острів «не продається», а також уряд Гренландії та ширший альянс НАТО.

Європейські союзники проводять термінові переговори щодо того, як реагувати на можливий напад США на Гренландію — крок, який, на думку експертів, ймовірно, ознаменує кінець альянсу НАТО.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що адміністрація президента Дональда Трампа зберігає намір придбати Гренландію. Водночас він ухилився від відповіді на запитання щодо можливості військового втручання.