Спочатку заберіть історичні землі у РФ: президент Тайваню звернувся із важливою заявою до Китаю

На думку президента Тайваню, Росія - зараз "у найслабшому стані".

Якщо претензії Китаю на Тайвань начебто стосуються територіальної цілісності, то він також повинен повернути Росії її історичні землі.

Таку заяву зробив президент Тайваню Лай Чін Те в інтерв’ю виданню Taiwanese, пише Reuters.

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Виступаючи в інтерв’ю тайванській телевізійній станції Лай згадав про Айгунський договір 1858 року, за яким Китай передав Російській імперії величезну ділянку землі на далекому сході, утворюючи більшу частину сучасного кордону вздовж річки Амур.

"Намір Китаю напасти на Тайвань і анексувати його не через те, що говорить чи робить будь-яка особа чи політична партія на Тайвані. Китай хоче анексувати Тайвань не заради територіальної цілісності. Я кщо це заради територіальної цілісності, чому б йому не повернути землі, окуповані Росією, які були підписані в Айгунському договорі? Росія зараз у найслабшому стані?", - сказав він.

Нагадаємо, Китай нарощує зусилля з виробництва зброї проти БпЛА і випробовує її під час регулярних навчань, роблячи висновки із війни в Україні.

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