"Сподіваюсь, дрони летіли в Україну": цинічна заява глави МЗС Словаччини про атаку на Польщу

Глава МЗС Словаччини Юрій Бланар / © скриншот з відео

Міністр закордонних справ Словаччини Юрій Бланар відзначився цинічною заявою, коли коментував першу атаку російських дронів на Польщу цієї ночі.

Про це пише словацьке видання Dennik N.

Бланар висловив сподівання, що ці безпілотники «мали опинитись на території України», а не атакувати країну НАТО.

«Хочеться вірити, що дрони мали опинитися в Україн, а не прибули до Польщі з метою нападу», — сказав він.

Міністр додав, що не має інформації про те, що подібний інцидент також загрожує Словаччині, яка, як і Польща, має спільний кордон з Україною.

Бланар висловив переконання, що інцидент з дроном у польському повітряному просторі не спричинить подальшої ескалації ситуації. Він цинічно закликав Україну «прискорити мирні переговори та встановити мир якомога швидше».

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні в ніч проти 10 вересня російські дрони вперше цілеспрямовано залетіли до Польщі.

Згодом стало відомо, що в Польщі знайшли ще й частини ракети. Союзники Варшави по НАТО називають інцидент серйозною провокацією для Європи та Альянсу.

ТСН зібрав усе, що відомо про безпрецедентну атаку Росії на Польщу.