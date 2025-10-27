"Сподівалася на краще": українська біженка показала соціальне житло в Німеччині

Соціальне житло для біженців у Німеччині / © скриншот з відео

Українська біженка Юлія поділилася враженнями від соціального житла в Німеччині, куди її поселили після шести тижнів у таборі. Жінка зізналася, що найбільшим шоком для неї став модульний гуртожиток з пластику, проте умови всередині виявилися досить комфортними.

Про це українка розповіла у своєму TikTok-акаунті juliia.skl.

Юлія розповіла, що провела шість тижнів у таборі для біженців у Німеччині, після чого її перевели до міграційного центру.

«Все починалося дуже добре: ми були перші в черзі, дуже швидко оформили тимчасові посвідки на проживання. Після цього нам викликали таксі і повезли в соціальне житло. Нашим сусідам по табору одразу дали маленьку квартирку на двох, тож я сподівалася на краще», — поділилася українка.

Жінка зізналася, що була здивована, коли побачила, що її поселили до модульного гуртожитка із пластику.

«Так, це модульний гуртожиток з пластику. Збувся мій найбільший страх«, — прокоментувала вона.

Проте умови всередині виявилися значно кращими, ніж очікувалося: у приміщенні є простора кухня для приготування їжі, душові та туалет.

У кімнаті, яку виділили Юлії, є холодильник, новий посуд, постіль і шафа.

«Великий мінус, який я для себе помітила — це те, що у цьому гуртожитку мешканці прибирають самостійно, тому чистота тут, звичайно, під питанням», — додала українка.

Її поселили у невелике містечко неподалік Кіля — дістатися туди можна приблизно за 10 хв. автобусом. Серед переваг Юлія відзначила наявність перекладачів у міській службі, які допомагають біженцям із документами.

Деякі мешканці цього гуртожитку, за її словами, живуть там уже майже два роки, оскільки не шукають окремого житла.

