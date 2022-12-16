"Сподівався, що Путін знищить Україну": норвезький топ-суддя заявив, що його отруїла дружина-українка

Жінка заявила, що подасть на чоловіка до суду через наклеп

Заступник голови Верховного суду Норвегії, 67-річний Єнс Едвін Скогхой заявив, заявив, що його нібито отруїла його 41-річна дружина Наталя з України, якій він висловлював підтримку війни РФ проти України.

Про це пише видання Dagbladet.

Суддя розповів кільком норвезьким виданням, що у жовтні він був госпіталізований з отруєнням. У його крові було знайдене заспокійливе, яке, як стверджує чоловік, він не вживав з 2001 року.

Скогхой впевнений, що його хотіла отруїти його дружина Наталя з України, з якою він познайомився у 2018 році на сайті знайомств. Суддя стверджує, що після того, як він сказав це дружині, вона перестала виходити на звʼязок.

Сама жінка у коментарі виданню заявила, що не має відношення до його нібито отруєння та вважає, що її чоловік вирішив надати розголосу цього випадку через свої мотиви.

Починаючи з жовтня суддя писав своїй дружині СМС, в якій підтримував дії Путіна і сподівався, що він знищить Україну.

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"Думаю, що Путін на шляху до мети. Раніше він хотів денацифікувати Україну. Тепер він каже, що мета – десатанізувати Україну. У цьому він має рацію, але роботи багато"; "Люди з України – з пекла!"; "Сподіваюсь, що війна з Росією закінчиться тим, що Україна зникне з мапи!!!".

Чоловік підтвердив, що надсилав дружині подібні СМС, але каже, що робив це у стані "злості", коли він ще нібито був отруєний.

Він заявив, що ці СМС не відображають його справжнього ставлення до українців.

Наразі цією справою займається поліція, у якій Скогхой проходить як потерпілій, однак правоохоронці не повідомили, чи були кому-небудь висунуті звинувачення.

Українка у коментарі виданню заявила, що сама планує подати в суд на свого чоловіка, щоб він поніс відповідальність за неправдиву інформацію, яку він оприлюднив у ЗМІ.

Видання повідомляє, що Скогхой є заступником голови Верховного суду Норвегії. У майбутньому він зможе посісти посаду голови і стане четвертою людиною в країні за обсягом повноважень після короля, глави парламенту й прем'єр-міністра.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримає від Норвегії десять мостів, щоб замінити ті, що були зруйновані внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що у Норвегії розпочався суд над сином соратника Путіна, який запускав дрон над Шпіцбергеном.

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