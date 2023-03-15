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"Сподіваюся, допомога надаватиметься і надалі": Остін відповів Десантісу щодо надсилання зброї до України

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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"Сподіваюся, допомога надаватиметься і надалі": Остін відповів Десантісу щодо надсилання зброї до України

Фото: Associated Press

На думку Десантіса, допомога Україні – не в інтересах США.

Міністр оборони США Ллойд Остін 15 березня прокоментував заяву республіканця Рона Десантіса, який має намір балотуватися на посаду президента США, щодо недоцільністі допомоги Україні.

Остін відповів Десантісу під час засідання Контактної групи з питань оборони України.

"Щодо важливості України, то, перш за все, досі зберігалась двопартійна підтримка наданню безпекової допомоги Україні, і я сподіваюся, що вона продовжуватиме надаватися і надалі. Ми чули, як про це говорили високопоставлені лідери по обидва боки Атлантики, і я сподіваюся, що ми й далі заручатимемось цією підтримкою", – сказав Остін.

Він також зазначив, що Україна важлива "для всього світу".

"Йдеться про міжнародний порядок, заснований на правилах. Йдеться про здатність однієї країни одного дня прокинутися і змінити кордони свого сусіда й анексувати його суверенну територію, і, як ми бачимо, країни по всьому світу не вважають, що це гарна ідея", – зазначив міністр оборони США.

Нагадаємо, губернатор Флориди Рон Десантіс, якого вважають одним із можливих кандидатів у президенти США, заявив, що допомога Україні – не в інтересах США. Колишній президент США Дональд Трамп теж неодноразово робив провокативні заяви щодо війни в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
439
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