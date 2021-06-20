"Сподіваюся, мене не викрадають": у Росії знайшли тіло зниклої студентки зі США

Тіло американки з декількома ножовими пораненнями знайшли в полі під Нижнім Новгородом.

У Нижньогородській області РФ в суботу, 19 червня, знайшли тіло 34-річної американської студентки Кетрін Ілейн Сіро, яку від вівторка вважали зниклою безвісти.

Про це повідомляє The Hill.

Зазначається, що громадянка США навчалася в магістратурі з права в Нижньогородському держуніверситеті ім. М. І. Лобачевського.

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На початку тижня вона надіслала матері повідомлення, в якому попередила, що перебуває в машині з незнайомцем. "Сподіваюся, мене не викрадають", - написала жінка, перш ніж припинила виходити на зв'язок.

Її матір припустила, що донька не дочекалася Uber і сіла в "попутку", оскільки поспішала до клініки в Нижньому Новгороді, однак водій звернув до лісу.

"Я думаю, що коли вона побачила, що людина не їхала до клініки, а натомість прямувала до лісу, вона запанікувала, - поділилася Бексі Сіро.

Як пише "Нижній Новгород онлайн", після двох днів активних пошуків тіло американки з декількома ножовими пораненнями знайшли в полі.

У вбивстві підозрюють 43-річного жителя Борського району Нижньогородської області на ім'я Олексій П., який раніше був неодноразово судимий за тяжкі та особливо тяжкі злочини, зокрема за статтями "Розбій" і "Зґвалтування".

За даними неофіційного телеграм-каналу силовиків "Опер злив...", Кетрін Сіро перед вбивством також була зґвалтована.

За словами правоохоронців, затриманий активно співпрацює зі слідством. Найближчим часом йому оголосять звинувачення і оберуть запобіжний захід.

Раніше у російській Удмуртії 27-річний раніше судимий чоловік задушив 11-річну дочку своєї знайомої, а потім поглумився над її тілом.

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