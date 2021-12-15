Сподіваються на дипломатію: провідні країни ЄС затягують санкції проти Росії - Bloomberg

Ці країни хочуть осередитися на переговорах із Москвою, які, на думку очільнників держав, дадуть очікуваний результат.
Німеччина, Франція, Італія та Іспанія затягують із напрацюванням серйозних санкцій проти Росії через її агресію щодо України. Країни Європейського союзу сподіваються на дипломатичні методи із врегулювання конфлікту між Україною та РФ.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на інформацію високопоставлених дипломатів та офіційних осіб.
За даними агентства, ці країни чинять опір санкціями проти Москви, всупереч тому, що Росія продовжує стягувати війська до українських кордонів. За інформацієм дипломатів, Німеччина, Франція, Італія та Іспанія чинять опір проти введення жорстких захіодів, оскільки хочуть зосередитися на переговорах із Москвою, які, на думку лідерів держави, дадуть очікуваний результат.
Водночас, як повідомляють джерела агенства, інші клени-члени ЄС стверджують, що "публічна підтримка запроваджень санкцій краще стримає президента Росії Володимира Путіна".
Як повідомляли, в ЄС попередили РФ "безпрецедентними і серйозними наслідками" у разі нападу на Україну.
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що після переговорів президентів Джо Байдена та Володимира Путіна Росія не припинила стягувати війська до кордонів України.
Крім того, з його слів, у разі повномасштабного нападу РФ на Україну "війна прийде і до європейських країн", що також призведе до багатьох жертв.
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