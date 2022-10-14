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Сподіваються на "трампістів": Арестович пояснив, навіщо РФ намагається затягнути час переговорами

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Сподіваються на "трампістів": Арестович пояснив, навіщо РФ намагається затягнути час переговорами

Фото: Associated Press

За його словами, Путін сподівається, що після перемоги "трампістів" США зменшать допомогу Україні

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Путін говорить про переговори, щоб затягнути час.

Про це Арестович сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"Переговори потрібні для того, щоб зволікати з часом до перемоги Трампа чи трампістів у США. Особливо вони сподіваються на проміжні вибори у США (які відбудуться 8 листопада. На них американці вибиратимуть представників до Сенату та Палати представників – Ред.). Гітлер сподівався на армію Венка (яка мала захистити Берлін. – Ред.), а Путін на Трампа. Вони гарячково тримаються за цей шанс, як за останнє диво", – каже радник ОП.

За його словами, Путін сподівається, що після перемоги "трампістів" США зменшать допомогу Україні і будуть наполягати на переговорах між Україною та Росією.

"Нехай загине 100 тис. мобілізованих, аби дотягнути до листопада, коли консерватори (республіканці. – Ред.) можуть повернутися до влади. Нам потрібно робити те, що ми й робимо – тримати непохитну позицію. Якщо ми здригнмося, то дамо їм перепочинок і змогу віддалити катастрофу", – зазначає Арестович.

Саме тому він назвав важливим лендліз, який дозволяє президентові США надавати допомогу, оминаючи Конгрес.

Раніше ми писали, що за результатами проміжних виборів у США демократи можуть втратити контроль над Конгресом на користь республіканців – деякі представники яких критикують багатомільярдну допомогу Україні, вимагаючи її зупинити.

Нагадаємо, Олексій Арестович підбив підсумки "Рамштайн-6". Він зізнався, що не очікував таких хороших результатів.

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