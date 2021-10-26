Спокуслива молода вчителька мала секс з 14-річним учнем, а потім збрехала про вагітність і погрожувала його родині

Спокуслива молода вчителька мала секс з 14-річним учнем, а потім збрехала про вагітність і погрожувала його родині

25-річну вчительку ув'язнили за секс із школярем і те, що вона розгорнула кампанію переслідувань проти нього та його сім'ї.

25-річна вчителька із Західного Сассекса, яка мала статеві стосунки з 14-річним школярем і сказала йому, що вагітна, потрапила до в'язниці. Про вагітність Фатіна Хоссейн збрехала після того, як хлопець уникав її, а потім вигадала ще низку історій, аби "помститися" родині учня.

Про це пише Daily Mail.

У судовому засіданні у справі було заслухано, що стосунки вчительки і неповнолітнього школяра тривали місяцями, незважаючи на благання хлопця припинити це.

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У червні 2020 року Хоссейн заарештували за секс з учнем, але потім була звільнена під заставу для подальшого розслідування. Після того, як її звільнили, вона погрожувала хлопчику і його родині, використовуючи фальшиві імена, і додала, що заплатить за "зняття звинувачень". Хоссейн, окрім того, стверджувала, що вагітна.

Жінка також намагався маніпулювати його однокласниками, погрожуючи принаймні одному підлітку, якщо той звернеться до поліції.

Потім вона створила низку фальшивих акаунтів у соціальних мережах, використовуючи різні імена, зокрема, 14-річної дівчини. Використовуючи цей обліковий запис, вона сфабрикувала повідомлення між нею та дорослим членом сім’ї хлопчика.

Після цього жінка, використавши ці фальшиві акаунти, намагаючись зробити так, щоб цього чоловіка звільнили. А коли і це не вдалося, подала до поліції кілька неправдивих повідомлень, посилаючись на інші неправдиві облікові записи, аби його заарештували.

Свої спроби жінка не залишала до березня 2021 року, аж поки не були отримані докази, які свідчать про те, що всі звинувачення проти сім'ї були сфальсифіковані. Це призвело до того, що їй пред'явили звинувачення та помістили під варту до суду.

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