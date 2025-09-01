Спокуслива закуска виявила небезпечну хворобу: як чипси допомогли вчасно діагностувати рак (фото)

Чипси / © Pixabay

Реклама

Гейзел Смайт з Північної Ірландії вважає, що її життя врятував звичайний пакет чипсів зі смаком креветки після того, як гострий «тягучий» смак допоміг виявити рак.

Про це пише видання Ladbible.

45-річна жінка помітила печіння на правій стороні язика під час вживання чипсів та спершу подумала, що це може бути алергія або непереносимість продукту. Після цього дискомфорт почав виникати й під час вживання менш гострої їжі, тож вона вирішила звернутися до лікаря.

Реклама

Після проведення біопсій у серпні 2024 року їй діагностували рак язика першої стадії. Однак під час обстеження з’ясувалося, що пухлина поширилася на лімфатичні вузли, і хвороба досягла четвертої стадії. За даними лікарів, ймовірність виживання становила близько 50%.

Гейзел пройшла ще одну операцію, під час якої видалили дві пухлини з лімфатичних вузлів. У листопаді 2024 року її оголосили здоровою.

© LADbible

«Я дуже вдячна чипсам і тому гострому смаку, який дав мені сигнал: мій організм намагався попередити мене про проблему», — зазначила жінка. Вона закликала всіх звертати увагу на будь-які зміни або біль у роті та перевіряти симптоми у лікарів.

Наразі Гейзел планує благодійний стрибок з парашутом на користь організації Action Cancer, щоб підтримати інших пацієнтів з онкологічними захворюваннями.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кухар Олександр Огороднік поділився простим рецептом корисних чипсів, які легко приготувати вдома — вони дійсно смачні та безпечні для фігури.