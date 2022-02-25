Сполучені Штати Америки готові приймати біженців з України - Псакі

Америка співпрацює із європейськими країнами.
Сполучені Штати Америки готові приймати біженців з України через вторгнення Росії на територію країни.
Поо це під час брифінгу повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, пише CNN.
Крім того, США висловили готовність допомагати європейським країнам, які приймають українців, що рятуються від російського вторгнення. Псакі додала, що Вашингтон співпрацює із європейськими країнами для надання необхідної допомоги.
Втім, Псакі також наголосила: США очікують, що "більшість українців захочуть поїхати до Європи".
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- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
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