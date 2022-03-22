Сполучені Штати обмежать в’їзд до країни деяким китайським чиновникам — Блінкен

Санкції будуть запроваджені через репресії щодо етнічних і релігійних меншин у Китаї.

Сполучені Штати обмежуватимуть візи китайським чиновникам через їх причетність до "репресивних дій" проти груп етнічних і релігійних меншин.

Про це у понеділок, 21 березня, заявив держсекретар Ентоні Блінкен, передає Reuters.

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Голова Держдепу США не назвав прізвища посадовців, яким буде обмежено в’їзд, але наголосив, що вони несуть відповідальність або причетні до репресій “проти тих, хто сповідує певні релігії та духовні практики, представників груп етнічних меншин, дисидентів, правозахисників, журналістів, профспілкових діячів, представників громадянського суспільства та мирних протестувальників у Китаї і за кордоном”.

“Сполучені Штати засуджують дії китайських чиновників, які мають на меті переслідування, залякування, контроль та викрадення представників етнічних і релігійних меншин, у тому числі тих, хто шукає безпеки за кордоном, а також громадян США, які виступають від імені цих уразливих груп населення”, – йдеться в заяві Держдепартаменту.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден у розмові з лідером Китаю Сі Цзіньпіном попередив його про наслідки для країни, якщо КНР надасть матеріальну допомогу Росії, що розв’язала війну в Україні.

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