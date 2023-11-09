Сполучені Штати й Південна Корея стурбовані військовою співпрацею РФ та КНР – Блінкен

Ентоні Блінкен заявив, що поділяє занепокоєння Південної Кореї з приводу військової співпраці між Північною Кореєю та Росією, яка зростає. Він назвав її "вулицею з двостороннім рухом", адже йдеться про обмін зброєю й технологіями.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен сказав під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Південної Кореї Паком Джином у Сеулі, пише Reuters.

Подробиці

Блінкен та Джин обговорили так звану розширену стратегію стримування у протидії загрозам з боку Північної Кореї, що означає використання військових ресурсів США, зокрема ядерну компоненту, для захисту від атак. Крім того, важливим є і покращення співпраці з Японією.

"Ми дійсно стурбовані будь-якою підтримкою програм балістичних ракет Північної Кореї, її ядерних технологій, можливостей запуску в космос. Працюємо над виявленням, викриттям і, за необхідності, протидією цим зусиллям", – наголосив Блінкен.

Утім, країни заперечують будь-які угоди щодо зброї, хоча їхні лідери пообіцяли тіснішу військову співпрацю під час зустрічі у вересні на далекому сході Росії. Відомо, що Північна Корея постачає військове обладнання Росії для використання у війні з Україною, а натомість Росія надає технічну підтримку у досягнення військового прогресу Північною Кореєю.

Як наголосив держсекретар США, наразі йдеться про безпеку Корейського півострова, глобальні режими нерозповсюдження, російську агресію проти України та порушення багатьох резолюцій Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, Південна Корея пригрозила Москві за співпрацю з Пхеньяном.

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