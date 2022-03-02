Сполучені Штати закривають своє небо для всієї російської авіації - Байден

Сполучені Штати закривають своє небо для всієї російської авіації - Байден

Таке рішення президент США ухвалив через вторгнення Росії до України

США закривають повітряний простір для російських літаків через розв'язану Російською Федерацією війну проти України.

Про це президент США Джо Байден сказав під час щорічного звернення "Про становище держави" (State of the Union) на засіданні обох палат Конгресу Сполучених Штатів.

"Росія буде абсолютно ізольованою від повітряного простору", - наголосив американський президент.

Раніше аналогічні заборони стосовно російських літаків застосували Євросоюз, країн Європи та Канада.

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Всі ці санкції проти Росії – через те, що вона пішла війною проти України. Росія стає ізольованою від цивілізованого світу.

Нагадаємо, що проти РФ уже запровадили свої санкції Євросоюз, США, Канада, Велика Британія, Австралія, Японія - тобто всі країни "Великої сімки". Обмеження різні - від блокування рахунків та платіжних систем до закриття неба для польотів, а моря - для кораблів. Зокрема, під удар останніх британських санкцій потрапили "Газпром", "Сбербанк" і російські кораблі.

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