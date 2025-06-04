США не ухвалили ще жодних рішень щодо майбутньої допомоги Україні – Вітакер

Прапор США та України / © Associated Press

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Сполучені Штати Америки ще не прийняли конкретних рішень щодо майбутньої військової чи іншої допомоги Україні.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер під час онлайн-брифінгу для журналістів напередодні зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі, передає кореспондентка ТСН.

Вітакер підкреслив, що президент Дональд Трамп прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні, але вважає, що це неможливо зробити військовим шляхом. На його думку, конфлікт може бути врегульований лише через дипломатичні переговори, в яких обидві сторони мають продемонструвати готовність сісти за стіл переговорів і домовитися.

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«Президент Трамп хоче, щоб ця війна закінчилася, і він розуміє, що це не буде військове рішення для кінця цієї війни. Це має бути дипломатичне рішення. Це має бути узгоджене рішення, і обидві сторони повинні сісти за стіл переговорів та вирішити це питання. І доки вони обидві не будуть бажати, здатні та готові сісти за стіл переговорів та вирішити це питання дипломатичним шляхом, на жаль, ця жорстока війна триватиме», — наголосив посол.

Він також додав, що Сполучені Штати залишаються зосередженими на підтримці можливостей адміністрації президента Трампа для припинення воєнних дій шляхом переговорів. Саме тому наразі не було ухвалено жодних рішень щодо подальшої допомоги Україні.

Окрім цього, Вітакер звернув увагу на важливість зміцнення обороноздатності країн НАТО загалом. Він нагадав про Гаазьке оборонне зобов’язання — рамкову угоду між союзниками, що має гарантувати збільшення інвестицій в оборону та забезпечення ресурсів для реалізації спільних оборонних планів.

«Найкращий спосіб забезпечити безпеку території НАТО — це коли союзники повністю забезпечують наші оборонні плани ресурсами. Ми працюємо над зобов’язанням щодо інвестицій в оборону, або, як я люблю називати, Гаазьким оборонним зобов’язанням, яке гарантуватиме, що ми саме це зробимо», — пояснив посол.

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Водночас він підкреслив роль європейських країн у наданні Україні необхідних ресурсів та політичної підтримки для досягнення міцного і тривалого миру.

«Ми розраховуємо на те, що Європа займе провідну позицію у наданні Україні ресурсів та політичного капіталу, необхідних для досягнення міцного миру. Європейці мають особисту зацікавленість у забезпеченні миру на своєму континенті, і Сполучені Штати продовжуватимуть робити все можливе для підтримки цього», — резюмував Метью Вітакер.

Таким чином, позиція США залишається чіткою: пріоритет — дипломатичне врегулювання конфлікту в Україні, при цьому союзники НАТО мають посилити оборонні можливості, а Європа — взяти на себе лідерство у підтримці України.

Нагадаємо, Financial Times повідомляло, що європейські уряди готуються до найгіршого сценарію — одночасного тиску з боку США у трьох ключових сферах: допомозі Україні, спільній обороні в НАТО та економічній співпраці. Це пов’язано з побоюваннями щодо майбутньої політики Дональда Трампа перед його зустріччю з лідерами G7 у Канаді.

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