Спортсменам можуть скасувати заборону на вживання марихуани

У США обурилися тим, що американська зірка легкої атлетики Ша’Керрі Річардсон пропустила Олімпіаду в Токіо через позитивний тест на канабіс.

Можливість виключення марихуани зі списку заборонених для вживання спортсменами речовин розгляне Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA). Причиною цього стало обурення громадськості через відсторонення американської легкоатлетки Ша’Керрі Річардсон від участі в Олімпійських іграх у Токіо.

Про це повідомляє Reuters.

Під час відбіркових змагань на Олімпіаду 21-річна спортсменка показала найкращий результат у бігу на 100 метрів, але в її пробі на допінг було виявлено канабіс. Цей результат скасували, а легкоатлетку на місяць відсторонили від участі у змаганнях.

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Згодом дівчина пояснювала в ЗМІ, що вживала коноплі, щоб пережити болісну втрату - смерть своєї матері. Громадськість стала на захист спортсменки. Зрештою, з пропозицією скасувати заборону на вживання канабісу виступило Американське антидопінгове агентство (USADA).

Консультативна група WADA приступить до вивчення цієї пропозиції наступного року. Упродовж 2022 року марихуана все ще перебуватиме під забороною і буде визначатися як допінг.

Нагадаємо, футболіст збірної Казахстану Руслан Валіуллін, який забив два голи у ворота України, здав позитивний допінг-тест. Але результат матчу переглянуто не буде.

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