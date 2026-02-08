Спортсменів на Олімпіаді переслідують дрони

Зимові Олімпійські ігри 2026 / © Associated Press

На зимових Олімпійських іграх у Мілані використовують FPV-дрони із камерами, які знімають спортсменів на швидкості та крупним планом під час змагань. Нова технологія збагачує враження глядачів і не погіршує виступи олімпійців.

На цьому наголосили організатори Ігор у неділю, 8 лютого, передає Reuters.

Дрони з видом від першої особи (FPV) з їхнім фірмовим високим дзижчанням переслідують лижників зі швидкістю 120 км/год або прямують за слайдерами по крижаному каналу в санному спорті чи скелетоні, пропонуючи інноваційні кадри та ракурси, що наближають глядачів до подій.

Організатори заявили, що спортсмени та глядачі мають різний рівень чутливості, і деяких може турбувати присутність дронів, але поки що немає жодних доказів того, що вони якось впливають на виступи спортсменів.

«Ми розглядаємо це як еволюцію спорту. Ми прагнемо запропонувати найкращий досвід перегляду як на стадіоні, так і на вулиці і вважаємо, що дрони суттєво не впливають на виступи спортсменів», — сказав спортивний директор Міжнародного олімпійського комітету П’єр Дюкрей на пресконференції.

Дрони використовувалися на попередніх Іграх, зокрема на Паризькій Олімпіаді 2024 року, але це вперше, коли вони були настільки поширені у висвітленні подій, зокрема вперше у ковзанярському спорті, де вони літають лише за кілька сантиметрів позаду учасників змагань, коли ті швидко проходять трасу.

Хоча пілотів дронів засипали похвалою за їхню здатність керувати крихітними літаючими камерами на таких швидкостях, деякі глядачі та телеглядачі заявили, що шум відволікає.

Окрім того, один із дронів зазнав аварійної посадки під час першого тренування зі спуску, залишивши уламки на трасі.

«Ми тестували дрони перед змаганнями, ми вислухали спільноту спортсменів… щоб вплив не вплинув на їхні виступи, ніяк не турбував їх. Поки що ми не отримували жодних скарг, які могли б призвести до відмови від використання дронів у майбутньому», — сказала спортивний директор Milano Cortina Games Анна Ріккарді.

