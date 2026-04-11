Спотворене обличчя і важкі травми: Reuters дізналося про стан нового лідера Ірану

Алі та Моджтаб Хаменеї. / © Associated Press

Новий верховний лідера Ірану Моджтаб Хаменеї не з’являвся на публіці від моменту обрання. Він робив заяви, але вони були лише письмовими. Було чимало чуток, що не вижив під час авіаудару 28 лютого, коли було вбито його батька аятолу Алі та членів родини. Втім, очевидно, що новий лідер іранців отримав серйозні поранення.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у найближчому оточенні Моджтаба Хаменеї.

З їхніх слів, він досі одужує від важких травм. Повідомляється, що його обличчя було спотворене. Крім того, новий аятола отримав значні травми ніг. Співрозмовники видання кажуть, що 56-річний Хаменеї одужує та залишається психічно здоровим.

Ба більше — він бере участь у зустрічах з високопосадовцями відеозв’язком, ухвалює важливі рішення. Зокрема, щодо мирних переговорів.

Reuters наголошує, що ці заяви збігаються із заявою міністра оборони США Піта Хегсета про те, що Хаменеї був «поранений і, ймовірно, знівечений». Джерело в американській розвідці повідомило медіо, що Хаменеї, ймовірно, втратив ногу.

Місцеперебування, стан здоров’я та здатність Хаменеї правити державою залишаються загадкою для громадськості — без жодних його фотографій, відео чи аудіозаписів від моменту авіаатаки США та Ізраїлю, а його призначення на посаду 8 березня.

Офіційної заяви Ірану щодо ступеня поранень Хаменеї не було. Однак, диктор новин на державному телебаченні назвав його «джанбазом». Цей термін використовують, коли описують важкі поранення, отримані на війні.

Війна в Ірані - що відомо про Хаменеї

Кілька днів тому The Times, посилаючись на дані американської та ізраїльської розвідок, повідомило, що стан верховного лідера Ірану важкий. Начебто Моджтаб Хаменеї перебуває у непритомному стані на лікуванні в місті Кум. Згідно з оцінкою розвідок, він нездатний керувати Іраном.

Повідомлялося, що новий лідер Ірану Хаменеї дивом вижив під час ракетного удару 28 лютого, коли США та Ізраїль почали операцію “Епічна лють”. За кілька хвилин до вибуху вийшов у двір і не перебував у бункері. Унаслідок атаки його родина загинула, адже ракети влучили безпосередньо в будівлю.